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Политика 31 августа 2023 01:58

Совбез ООН не принял проект российской резолюции о санкциях против Мали

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Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по санкциям в отношении Мали – это должно означать их прекращение с 1 сентября. Об передает ТАСС.

Отмечается, что за проголосовала Россия, против – Япония, остальные страны, в том числе КНР, воздержались. Заместитель постпреда Китая при всемирной организации Дай Бин пояснил, что решение принято по техническим причинам после того, как были получены инструкции из Пекина.

«В целом мы поддерживаем и понимаем предложения в резолюции, представленной Россией», – заявил Дай Бин.

Проект предлагал продлить санкции, действующие с сентября 2017-го, «на финальный период» – до 31 августа 2024 года. При этом западные делегации ранее выдвигали свою резолюцию, которая также предполагала продление санкционного режима до 31 августа 2024-го, но в данном документе не говорилось, что меры Совбеза ООН продлеваются в последний раз.

#Совбез ООН
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