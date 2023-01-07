Совбез ООН 13 января проведет очередное заседание по Украине
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 13 января проведет очередное заседание, посвященное ситуации на Украине. Это следует из распространенной сегодня программы японского председательства в Совбезе на следующую неделю, сообщает ТАСС.
Заседание запланировано на 23.00 по Москве. Конкретная тема совещания пока не указывается, отмечает агентство.
Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.
На Украине и в странах Запада регулярно заявляют, что Россия не стремится к урегулированию конфликта. При этом в последние месяцы российские власти декларируют готовность к переговорам, но на собственных условиях.