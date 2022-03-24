Совбез ОНН не поддержал проект резолюции России по ситуации на Украине, передает ТАСС.

Из 15 членов два — Россия и Китай — проголосовали за резолюцию, все остальные воздержались — это Албания, Бразилия, Франция, Великобритания, Соединенные Штаты, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Габон, Гана, ОАЭ. Чтобы проект был принят, его должны поддержать не менее 9 членов Совбеза.

Ранее Франция и Мексика представляли Совбезу свой проект гуманитарной резолюции, однако не смогли согласовать текст с партнерами, поскольку те выступали за то, чтобы в документе непременно осуждались действия России на Украине и содержалось признание ее как агрессора.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее рассказывал, что при подготовке проекта российская сторона старалась уйти от какой-либо политизации — западная версия резолюции возлагала ответственность за ситуацию на Украине только на Россию. В российском варианте призыв обеспечить гумпомощь адресован ко «всем сторонам», также в нем подчеркивается необходимость «обеспечить защиту гражданских лиц и воздерживаться от атак, разрушения, демонтажа и приведения в негодность гражданских объектов».

Также в резолюции решительно осуждались преднамеренные атаки на мирных жителей и гражданские объекты, в том числе неизбирательные обстрелы и размещение военных объектов в густонаселенных районах.