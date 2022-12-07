Совбез Беларуси предупредил граждан о передвижении военной техники и личного состава

На территории Беларуси началась проверка государственной системы реагирования на акты терроризма. Проводиться она будет 7 и 8 декабря. В эти дни в республике запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности, передает БелТА со ссылкой на Госсекретариат Совбеза Беларуси.

На территории республики планируется применение имитационных средств поражения в учебных целях и временное ограничение движения транспорта и граждан по отдельным дорогам общего пользования, пишет агентство.

Накануне Минобороны государства в своем телеграм-канале сообщило о начале учений по поддержанию боевой и мобилизационной готовности. Мероприятия являются плановыми и проводятся после очередного призыва и дополнений программы начальной военной подготовки, подчеркнуло ведомство.