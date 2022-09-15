Совбез Армении заявил о перемирии с Азербайджаном

Баку и Ереван достигли договоренности о перемирии, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. По его словам, режим прекращения огня действует с 20.00 вчерашнего дня (19.0 мск).

«Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность», — цитирует его «Интерфакс». Григорян добавил, что соглашения, которое готовится к подписанию с Азербайджаном, «пока не существует».

Ситуация на границе Армении и Азербайджана резко ухудшилась в ночь с понедельника на вторник. Армянская сторона сообщила об ударах с помощью артиллерии и беспилотников, в том числе и по гражданской инфраструктуре, а азербайджанская — об обстрелах и диверсиях. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором принял решение обратиться за помощью к России. Позднее ОДКБ решила отправить миссию на армяно-азербайджанскую границу миссию для изучения ситуации. Никола Пашинян накануне заявил, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.