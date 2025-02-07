Шоумен покруче Ротенберга: Разин критикует арбитров КХЛ, прав ли он в этой ситуации?

Андрея Разина справедливо называют одним из самых эпатажных специалистов в КХЛ. Вчера наставник уральцев выступил с очередной резкой критикой судейства в своем телеграм-канале. Чем объясняется вызывающее поведение тренера на протяжении всего сезона 2024/25 – в материале «ТИ-Спорт».





Разин настолько неудовлетворен работой арбитров КХЛ, что предложил заменить их искуственным интеллектом

Наряду с главным тренером СКА Романом Ротенбергом, есть в КХЛ еще, как минимум, один наставник, который дает огненные пресс-конференции практически после каждого матча. Имя его – Андрей Разин.

51-летний специалист, возглавляющий «Металлург», не брезгует специфическим юмором в общении с журналистами, часто вступает в полемику с представителями СМИ. Но одно из самых любимых блюд Разина на пресс-конференциях – обсуждение работы арбитров. Это, конечно, парадоксальное явление, учитывая, что регламентом КХЛ тренерская критика судейства после матча сопровождается штрафом в 300 тысяч рублей.

Иногда лига официально выписывает штраф Разину за его несдержанные речи. Временами тренеру удается обойти острые углы и избежать денежных санкций. Но в любом случае, так много о судействе в КХЛ не говорит, как Андрей Разин, ни один из тренеров. Хотя тот же Роман Ротенберг периодически позволяет себе резкое словцо в адрес арбитров.

После проигранного матча против «Салавата Юлаева» (4:6) 3 февраля Разин на пресс-конференции заявил о желании внедрить технологии искусственного интеллекта в работу арбитров. По словам тренера, ошибок в матчах с подобным нововведением станет меньше.

«В теннисе нет судей, есть человек, который только объявляет счет, и никаких споров нет при спорных решениях. Надеюсь, в ближайшем будущем искусственный интеллект заменит людей, которые влияют на игру. Можно одного человека оставить, который шайбы будет вбрасывать, и вообще претензий не будет.

Как в футболе: зазвенели часики - значит, мяч пересек линию ворот. Так и здесь - он подъехал, интеллект объявил, за что удалили, и все. Не хочется до такого доходить, показывать, где и что было, но я считаю, что с приходом искусственного интеллекта в судейское дело намного меньше вопросов будет, хочется побыстрее до этого дожить. Будет более справедливо», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Вы профессионалы или обидчивые девочки?»

Официального ответного комментария от департамента судейства с реакцией на слова Разина не последовало. Однако в неформальной обстановке, тренер «Металлурга», видимо, почувствовал отстраненное отношение к себе со стороны арбитров. По крайней мере, об этом Андрей Разин упомянул уже во вчерашнем посте в своем телеграм-канале.

«Дорогие судьи! То что вы обиделись на меня за то, что я предложил заменить вас искусственным интеллектом, мне сугубо фиолетово! Демонстративно не поздоровавшись со мной перед вчерашней игрой с «Трактором», вы лишний раз показываете своё пренебрежительное отношение к тренерам команды. Вы профессионалы или обидчивые девочки? То, что вы не состоялись, как хоккеисты — это ваша вина, а не тренеров. (Тренироваться надо было лучше!) Сейчас вы выбрали профессию судьи, так судите, и ведите себя как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие, кому в рай, а кому в ад!», – подчеркнул наставник «Металлурга».

Завоевав единожды Кубок Гагарина, Разин превратился в тренера с завышенным самомнением?

В течение всей тренерской карьеры в КХЛ у Андрея Разина были постоянно непростые отношения с судьями. Будь то в «Северстали», «Автомобилисте» или в сегодняшнем «Металлурге». Благодаря победе в Кубке Гагарина в прошлом сезоне, Разину, наконец, удалось полноценно подтвердить свой тренерский авторитет не только словами в публичном пространстве, но и на деле - результатами.

Разин – жесткий правдоруб в нашем хоккее. Он нетерпим к несправедливости, человеческим ошибкам. Но, кажется, что в этом сезоне главный тренер «Металлурга» чрезмерно хлесток в своих словах. Разин постоянно делает акцент на работе арбитров, иногда в жесткой форме обсуждает их, при этом, ранимо принимает критику собственной тренерской работы. В период кризиса «Металлурга» осенью это особенно чувствовалось.

Бесконечными разговорами о судьях и прочих обстоятельствах Разин пытается будто бы намеренно отвлечь внимание от игровых проблем «Металлурга». То же самое, к слову, иногда делает и главный тренер СКА Роман Ротенберг, когда петербуржцы особенно плохо проявляют себя в матче. Наставник «армейцев» готов на пресс-конференциях говорить о чем угодно, но только не о критике своей команды.

Андрей Разин на сегодняшний день все еще является действующим главным тренером-обладателем Кубка Гагарина. Никто не ставит под сомнение его профессионализм. Но пользуясь протекцией значимого трофея, кажется, что специалист позволяет себе лишнего в информационном поле. Создается впечатление, что только Разин знает, как правильно должны функционировать все органы внутри КХЛ, в том числе судейский департамент.

В плане треш-тока Разин, безусловно, подкупает журналистов. Позволяет им играться потом с громкими заголовками после своих слов. Однако подобное поведение свойственно скорее шоумену, нежели заслуженному тренеру КХЛ, коим за годы работы Андрей Владимирович, бесспорно, стал.

Фото на анонсе: ak-bars.ru