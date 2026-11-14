Соучастнику нападения на жену казанского бизнесмена Шевырева ужесточили статью

Соучастнику покушения на Ирину Шевыреву – жену казанского бизнесмена Ивана Шевырева ужесточили статью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Речь идет о Бурихоне Хамидове. Если при аресте его обвиняли в покушении на убийство, совершенное в составе группы, то теперь – в покушении на убийство из корыстных побуждений, совершенном группой. Кроме того, добавилась статья о групповом покушении на причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, с чего началось разбирательство вокруг покушения на Ирину Шевыреву. «Татар-информ» сообщал, что 14 октября Татарстан потрясла шокирующая видеозапись – около гимназии №94 в Казани на 34-летнюю Ирину Шевыреву с ножом набросился неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме. Как выяснилось позже, это был Рифат Султанов. Он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в шею. Следствие уверено: женщине удалось выжить только благодаря тому, что она активно сопротивлялась. Ее госпитализировали в реанимацию одной из больниц.

Под подозрение попали шестеро, среди них муж Ирины Иван Шевырев и ее свекор Станислав Шевырев. Оба известные в Казани бизнесмены, работают в фирме «Волга-Автодор» – когда-то именно Станислав Шевырев основал эту фирму.

Также в покушении обвиняют начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Андрея Черкасина и его подчиненного – начальника смены охраны Булата Галлямова. Непосредственные исполнители покушения – Рифат Султанов и следивший за Шевыревой Бурихон Хамидов. Они также работали в «Волга-Автодоре» неофициально.