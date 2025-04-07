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Происшествия 7 апреля 2025 15:12

Соучастникам мошенничества на 67 млн со стройкой в казанском ЖК «Победа» вынесли приговор

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Сегодня в Казани по запросу Генпрокуратуры России соучастникам мошенничества на 67 миллионов рублей Денису Асфандьяров и Веронике Лебедевой вынесли приговор.

По версии следствия, с 2017-го по 2018 год Асфандьяров, занимая должность коммерческого директора компании, вступил в сговор с гендиректором организации. Они заключили контракты с двумя строительными компаниями на поставку стройматериалов, получив от них крупную предоплату и право собственности на 29 квартир в строящемся ЖК «Победа» в Казани. Однако обязательства они не исполнили, причинив ущерб на сумму свыше 67 миллионов рублей.

В 2020 году Асфандьярову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Но он скрылся и был объявлен в международный розыск.

Денис Асфандьяров и Вероника Лебедева скрывались в Бразилии и сегодня слушали приговор вместе. Суд назначил бывшим коллегам по шесть лет лишения свободы.

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