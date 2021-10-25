Шоу «Опасные связи» предупреждает: в Татарстане зафиксировали рекордный рост разводов

25 октября в эфире телеканала «ЧЕ!» — премьера нового сезона реалити о супружеской неверности «Опасные связи». Что происходит с героями после съемок? Неужели расставание или даже развод?

Рано или поздно все тайное становится явным. Это уже на протяжении нескольких сезонов доказывают ведущие реалити «Опасные связи». Каждый выпуск проекта — история семьи или пары, в которой появились подозрения в измене. Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк проводят независимое расследование и выясняют, на самом ли деле вторая половинка завела отношения на стороне. Затем они либо снимают все обвинения, либо предоставляют неопровержимые доказательства неверности. И второе происходит значительно чаще первого.

Тем временем за период с января по май 2021 года жители Татарстана расторгли на 61,8 % больше браков, чем за аналогичный период 2020 года*. Что приводит жителей республики в ЗАГСы для расторжения брака? Среди причин указывают и «непримиримые разногласия», и проблемы с финансами, и, конечно же, измены. Хочешь уберечь свой брак от последнего, но самого разрушительного пункта? Смотри новый сезон реалити «Опасные связи»! Истории героев шоу научат тебя распознавать обманы с первого взгляда.

Запомни: новых сезон «Опасных связей» стартует на «ЧЕ!» с 25 октября в 23:00.

Источники:

* Исследование сети международных профессиональных аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний FinExpertiza: https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2021/postkarantinnaya-svoboda/?sphrase_id=27720