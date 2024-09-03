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Шоу летающих ножей и оригинальный суп: в Свияжске пройдет фестиваль ухи
7 сентября в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» состоится гастрономический фестиваль «Свияжская уха». В программе фестиваля по традиции запланированы конкурс на самую вкусную уху, праздничное шествие, кулинарные мастер-классы, шоу летающих ножей. Спецгостями события станет московский «Театр вкуса».
Как следует из названия события, программа будет посвящена гастрономической части. Ключевое событие — конкурс на самую вкусную и оригинальную уху. В качестве экспертов выступят шефы из Гильдии поваров Республики Татарстан, они же проведут демонстрационные мастер-классы.
В меню: рыбные блюда от перемячей с рыбой до креветок фламбе на битере и тартара из лосося, авокадо с соусом манго чатни. Ринат Галиакберов, ученик Юнуса Ахметзянова, научит зрителей готовить шашлык с овощами из местной рыбы.
Зрители смогут оценить блюда, сервировку и наряды конкурсантов в номинации «Оригинальная и красивая подача приготовленной ухи». Также все желающие примут участие в праздничном шествии по Свияжску с фольклорным коллективом «Красная горка» и пятиметровым осетром.
На Рождественской площади в этот день впервые в Свияжске выступит московский «Театр вкуса», они представят два интерактивных спектакля «Фермерские байки» и «Семейная пекарня».
Фестиваль ухи в Свияжске проводится с 2010 года по инициативе местных жителей, по сути, это был народный местный праздник. Со временем он масштабировался и стал одним из самых любимых и ожидаемых событий у туристов. В этот день остров-град принимает много туристов из других городов.
Фотографии предоставлены музеем-заповедником "остров-град Свияжск.
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