Шоу-балет, сказочные герои и домашний плов: в Менделеевске прошел гастрофест

В Менделеевске прошел второй семейный гастрофестиваль, который объединил порядка 350 жителей и гостей города. За идею и реализацию праздника отвечала команда редакции газеты «Менделеевские новости» совместно с партнерами.

Фестиваль состоялся в рамках республиканского проекта «Курше» при поддержке Фонда института развития городов РТ. Площадкой для встречи стал сквер «Дружба».

В основу концепции гастрофестиваля легла идея собрать соседей за одним домашним столом.

Именно за нее проголосовали сами жители района. Поэтому гостей угощали пловом, приготовленным по семейным рецептам менделеевцев, ароматным чаем с местными травами и домашними сладостями.

За «пищу духовную» на празднике отвечали сказочные герои, а также выступление шоу-балета из Набережных Челнов.

«Здорово, что идея провести семейный гастрофестиваль нашла такую горячую поддержку у жителей нашего района. Такие традиции – совместных праздников, добрососедства – действительно сплачивают. Люди приходят, знакомятся, вместе здорово проводят время на свежем воздухе. Мы благодарны Рустаму Нургалиевичу Минниханову, по инициативе которого проходят проекты “Зима в Татарстане” и “Курше фест”», – отметил глава района Роберт Искандаров.

Напомним, что проект стал победителем народного голосования зимнего сезона грантового конкурса «Курше», который реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова.