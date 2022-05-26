Шоу Аверхбуха, концерт Газманова и битбокс в парке: Нижнекамск отметил День химика

День работника химической промышленности отметили сегодня в Нижнекамске. Какое шоу показали гостям города знаменитые на весь мир фигуристы и о чем сказал в поздравлении химикам Президент Татарстана – в репортаже «Татар-информа».

Торжества начались с традиционного митинга у памятника Николаю Лемаеву Фото: e-nkama.ru

«Прекрасные улицы и скверы Нижнекамска – это вклад промышленников в город»

Торжества начались с традиционного митинга у памятника первому генеральному директору «Нижнекамскнефтехима» Николаю Лемаеву, который установлен на одноименной площади. Цветы к монументу возложили руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

В своем выступлении Муллин отметил, что фигура Николая Лемаева неразрывно связана с развитием нефтехимического комбината и Нижнекамска.

«Десятилетия совместной истории предприятия и города переплели судьбы десятков тысяч людей. Производство неразрывно связано с городом. Та социальная инфраструктура, те прекрасные улицы и скверы, которые есть в Нижнекамске, – это вклад уважаемых промышленников в город. Это еще раз говорит о том, что те традиции, которые заложены нашими ветеранами, сохраняются», – сказал Муллин.

Гостям праздника показали ледовое шоу в постановке олимпийского призера по фигурному катанию Ильи Авербуха Фото: president.tatarstan.ru

Роль работника химзавода сыграл на льду четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин

К двум часам дня у Ледового дворца «Нижнекамскнефтехим» обрадовалась большая очередь: нижнекамцы и гости столицы стремились попасть на ледовое шоу с участием олимпийских спортсменов. Ближе к 15:00 во дворец прибыли почетные гости, в том числе Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова.

Гостям праздника показали ледовое шоу в постановке олимпийского призера по фигурному катанию Ильи Авербуха. В основу сюжета легла история профессионального пути молодого талантливого химика. Главную роль работника химического завода исполнил четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин. В постановке также приняли участие и другие олимпийские чемпионы – Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров и Оксана Домнина. На льду к фигуристам присоединись акробаты и летающие гимнасты. Большое количество световых и пиротехнических эффектов, а также хореографические элементы на арене никого не оставили равнодушным. Всеобщий восторг вызвал красочный номер, посвященный Республике Татарстан и ее лучшим традициям.

Главную роль работника химического завода исполнил четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин Фото: president.tatarstan.ru

Зал взорвался аплодисментами, когда на арене неожиданно появился сам хореограф-постановщик, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. «Большое спасибо, что позволили нам стать украшением этого праздника. Спасибо, Нижнекамск!» – сказал он.

«Любовь к химии начинается со школьной скамьи»

В перерывах между сценами на льду прошла церемония награждения отличившихся химиков. Восемь жителей Нижнекамска получили звание «Ветеран нефтехимической отрасли». Еще 13 сотрудников химпроизводства получили награды от Министерства энергетики РФ.

Отдельной номинацией поощрили школьников и студентов, которые только начинают свой путь в профессии Фото: e-nkama.ru

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, проректор КФУ Данис Нургалиев и врио ректора КНИТУ Юрий Казаков поощрили отдельной номинацией школьников и студентов, которые только начинают свой путь в профессии. «Как руководитель системы образования нашей республики я горжусь нашими ребятами», – сказал Нургалиев.

В свою очередь глава Минобрнауки РТ отметил, что любовь к химии начинается со школьной скамьи. «Сначала эта преемственность развивается в среднеобразовательных учреждениях, потом в высших учебных заведениях. Затем молодые люди идут работать на крупные предприятия. Они становятся инженерами, химиками, развивают промышленность и тем самым вносят свой вклад в развитие отрасли в общем», – сообщил Хадиуллин.

«Нефтехимия – это одна из важнейших точек роста республики»

В заключение с поздравительной речью выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал химикам плодотворной работы и новых открытий. Руководитель республики назвал нефтехимическую промышленность одной из основ для успешного роста и развития Татарстана.

Рустам Минниханов назвал нефтехимическую промышленность одной из основ для успешного роста и развития Татарстана Фото: e-nkama.ru

«Согласно нашей стратегии развития 2030, нефтехимия – это одна из важнейших точек роста республики. И мы движемся в этом направлении», – сказал Минниханов.

Президент РТ напомнил, что доля нефтехимии составляет 40% от всей промышленной продукции в регионе и впереди республику ждут новые задачи и цели. В конце торжественной речи он вручил работникам отрасли почетные награды и присвоил звания «Заслуженный химик РТ».

Праздничный день завершился выступлениями творческих коллективов в парке нефтехимиков. На большой сцене выступили детские школьные ансамбли, молодежные коллективы, баянист и четырехкратный чемпион России по битбоксу Тарас Станин, которого нижнекамская молодежь поддерживала особенно бурно.

Хедлайнером вечера стали эстрадный певец Олег Газманов и его группа «Эскадрон». Вместе с музыкантами народный артист исполнил свои лучшие хиты, которые так полюбились многим россиянам. В десять вечера в небе над Нижнекамском прогремит красочный салют.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru