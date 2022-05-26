Шоу Аверхбуха, концерт Газманова и битбокс в парке: Нижнекамск отметил День химика
День работника химической промышленности отметили сегодня в Нижнекамске. Какое шоу показали гостям города знаменитые на весь мир фигуристы и о чем сказал в поздравлении химикам Президент Татарстана – в репортаже «Татар-информа».
«Прекрасные улицы и скверы Нижнекамска – это вклад промышленников в город»
Торжества начались с традиционного митинга у памятника первому генеральному директору «Нижнекамскнефтехима» Николаю Лемаеву, который установлен на одноименной площади. Цветы к монументу возложили руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.
В своем выступлении Муллин отметил, что фигура Николая Лемаева неразрывно связана с развитием нефтехимического комбината и Нижнекамска.
«Десятилетия совместной истории предприятия и города переплели судьбы десятков тысяч людей. Производство неразрывно связано с городом. Та социальная инфраструктура, те прекрасные улицы и скверы, которые есть в Нижнекамске, – это вклад уважаемых промышленников в город. Это еще раз говорит о том, что те традиции, которые заложены нашими ветеранами, сохраняются», – сказал Муллин.
Роль работника химзавода сыграл на льду четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин
К двум часам дня у Ледового дворца «Нижнекамскнефтехим» обрадовалась большая очередь: нижнекамцы и гости столицы стремились попасть на ледовое шоу с участием олимпийских спортсменов. Ближе к 15:00 во дворец прибыли почетные гости, в том числе Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова.
Гостям праздника показали ледовое шоу в постановке олимпийского призера по фигурному катанию Ильи Авербуха. В основу сюжета легла история профессионального пути молодого талантливого химика. Главную роль работника химического завода исполнил четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин. В постановке также приняли участие и другие олимпийские чемпионы – Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров и Оксана Домнина. На льду к фигуристам присоединись акробаты и летающие гимнасты. Большое количество световых и пиротехнических эффектов, а также хореографические элементы на арене никого не оставили равнодушным. Всеобщий восторг вызвал красочный номер, посвященный Республике Татарстан и ее лучшим традициям.
Зал взорвался аплодисментами, когда на арене неожиданно появился сам хореограф-постановщик, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. «Большое спасибо, что позволили нам стать украшением этого праздника. Спасибо, Нижнекамск!» – сказал он.
«Любовь к химии начинается со школьной скамьи»
В перерывах между сценами на льду прошла церемония награждения отличившихся химиков. Восемь жителей Нижнекамска получили звание «Ветеран нефтехимической отрасли». Еще 13 сотрудников химпроизводства получили награды от Министерства энергетики РФ.
Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, проректор КФУ Данис Нургалиев и врио ректора КНИТУ Юрий Казаков поощрили отдельной номинацией школьников и студентов, которые только начинают свой путь в профессии. «Как руководитель системы образования нашей республики я горжусь нашими ребятами», – сказал Нургалиев.
В свою очередь глава Минобрнауки РТ отметил, что любовь к химии начинается со школьной скамьи. «Сначала эта преемственность развивается в среднеобразовательных учреждениях, потом в высших учебных заведениях. Затем молодые люди идут работать на крупные предприятия. Они становятся инженерами, химиками, развивают промышленность и тем самым вносят свой вклад в развитие отрасли в общем», – сообщил Хадиуллин.
«Нефтехимия – это одна из важнейших точек роста республики»
В заключение с поздравительной речью выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал химикам плодотворной работы и новых открытий. Руководитель республики назвал нефтехимическую промышленность одной из основ для успешного роста и развития Татарстана.
«Согласно нашей стратегии развития 2030, нефтехимия – это одна из важнейших точек роста республики. И мы движемся в этом направлении», – сказал Минниханов.
Президент РТ напомнил, что доля нефтехимии составляет 40% от всей промышленной продукции в регионе и впереди республику ждут новые задачи и цели. В конце торжественной речи он вручил работникам отрасли почетные награды и присвоил звания «Заслуженный химик РТ».
Праздничный день завершился выступлениями творческих коллективов в парке нефтехимиков. На большой сцене выступили детские школьные ансамбли, молодежные коллективы, баянист и четырехкратный чемпион России по битбоксу Тарас Станин, которого нижнекамская молодежь поддерживала особенно бурно.
Хедлайнером вечера стали эстрадный певец Олег Газманов и его группа «Эскадрон». Вместе с музыкантами народный артист исполнил свои лучшие хиты, которые так полюбились многим россиянам. В десять вечера в небе над Нижнекамском прогремит красочный салют.
Фото на анонсе: president.tatarstan.ru