Шоу «Ассоль» Алины Загитовой в Новосибирске отменили без объяснения причины

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ледовое шоу «Ассоль» олимпийской чемпионки Алины Загитовой отменили в Новосибирске. Об этом стало известно на официальном сайте по продаже билетов.

Мероприятие была запланировано на 3 марта 2026 года и должно было пройти на «Сибирь-Арене». Напомним, что премьера данного шоу состоялась в Санкт-Петербурге летом прошлого года.

Загитова не планировала вкладывать собственные средства или привлекать спонсоров в подготовку данного шоу, а хотела взять грант у государства в размере более 70 млн рублей. Однако получила отказ.

Алина Загитова – единственная в истории России фигуристкой-одиночницей, завоевавшая все основные международные титулы в фигурном катании. Она является олимпийской чемпионкой-2018, чемпионкой мира-2019 и Европы-2018, а также победительницей финала Гран-при-2017 и чемпионкой России-2018.