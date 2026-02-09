Сотруднику охраны «Волга-Автодора» продлили арест по делу о нападении на Шевырёву

Советский суд Казани продлил срок домашнего ареста начальнику смены охраны «Волга-Автодора» Булату Галлямову. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Галлямова обвиняют в покушении на убийство Ирины Шевырёвой. По версии следствия, он участвовал в слежке за жертвой. Ранее мужчина полностью признал свою вину.

В октябре 2025 года Татарстан потрясла шокирующая видеозапись – около гимназии №94 на 34-летнюю Ирину Шевырёву с ножом набросился неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме. Как выяснилось позже, это был Рифат Султанов. Он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в шею. Жертве удалось выжить, ее госпитализировали в реанимацию одной из больниц.

Под подозрение следствия попали шесть человек. В групповом покушении на убийство подозреваются: муж Ирины Иван Шевырёв и ее свекр Станислав Шевырёв. Оба – известные в Казани бизнесмены, работают в фирме «Волга-Автодор» – когда-то именно Станислав Шевырёв основал эту фирму.

21 октября Ивана Шевырёва отпустили под подписку о невыезде, а его отца отправили в СИЗО.

Кроме того, в покушении на убийство обвиняют начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Андрея Черкасина и его подчиненного – начальника смены охраны Булата Галлямова. Непосредственные исполнители покушения – Рифат Султанов и его сообщник, следивший за Шевырёвой, Бурихон Хамидов – оба неофициально работали в «Волга-Автодоре».