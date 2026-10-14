В Татарстане стартовали курсы повышения квалификации для сотрудников ЗАГСа

Курсы повышения квалификации сотрудников ЗАГСа стартовали на базе Высшей школы государственного и муниципального управления в Татарстане. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ЗАГСа Управления Кабмина РТ.

«Руководители и специалисты отделов ЗАГСа со всего Татарстана в течение ближайших дней будут совершенствовать профессиональные компетенции, изучать новшества законодательства при регистрации актов и архивного дела», – рассказали в пресс-службе.

Открывая программу, руководитель Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова поблагодарила Департамент государственной службы и кадров при Раисе РТ и ВШГМУ за внимание к профессиональному росту госслужащих.

Фото: © Пресс-служба ЗАГСа Кабмина РТ

Развитие кадрового потенциала и внедрение современных подходов в работу ЗАГСов соответствуют общей стратегии госслужбы Татарстана, ориентированной на человекоцентричность. Государственное управление в республике нацелено на повышение комфорта и доступности услуг, цифровизацию процессов и создание современных, дружественных пространств для граждан, отметила она.

Сотрудники отделов ЗАГСа должны безупречно знать не только юридические аспекты и законодательство, но и владеть современными цифровыми инструментами.

За год ЗАГСы Татарстана регистрируют около 123 тысяч актов гражданского состояния. Совершается более 534 тысяч юридически значимых действий, что на 17% больше, чем годом ранее. Только за первое полугодие этого года совершено уже более 280 тысяч юридически значимых действий.

Основными темами заседания стали развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе переход к реестровой модели, повышение качества сведений ЕГР ЗАГС, развитие электронных услуг, а также дальнейшее совершенствование межведомственного взаимодействия.