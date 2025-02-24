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Происшествия 24 февраля 2025 16:48

Сотрудников учреждения БДД, бравших деньги с водителей грузовиков за проезд, ждет суд

В Набережных Челнах сотрудников учреждения БДД, бравших деньги с водителей грузовиков за проезд, ждет суд.

По версии следствия, с 2019 года шесть бывших и действующих сотрудников отдела обеспечения весового и габаритного контроля территориального управления в Набережных Челнах ГБУ «Безопасность дорожного движения» по договоренности с представителями транспортных компаний, осуществляющих перевозки крупногабаритных грузов, за 500 рублей не останавливали для досмотра их автомобили, а также не составляли административные протоколы в случае обнаружения перегрузки и превышения габаритов.

При этом сотрудники бюджетного учреждения не имели полномочий досмотра автомобилей и составления протоколов при выявлении перегрузки.

Следствие полагает, что общая сумма взяток составила около восьми млн рублей.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения.

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