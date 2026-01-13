news_header_top
Происшествия 13 января 2026 14:54

Сотрудников «Таткоммунэнерго» арестовали после гибели детей в колодце в Менделеевске

Двое сотрудников компании «Таткоммунэнерго» были арестованы после гибели двоих детей в Менделеевске.

Как стало известно «Татар-информу», сотрудники компании были арестованы еще 7 января – обоих суд отправил под домашний арест.

«Татар-информ» сообщал, что 4 января в открытом колодце в Менделеевске нашли тела двоих 10-летних мальчиков. Колодец без люка находился рядом со стихийной горкой для катания. Дети провалились в него, скатившись с горки. Было возбуждено дело о ненадлежащем оказании услуг. Как выяснилось, открытый колодец находился на балансе АО РПО «Таткоммунэнерго».

