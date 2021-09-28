Сотрудников службы отлова собак возле детсада в Казани приняли за вооруженных людей

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что возле детского сада №326 в Московском районе Казани якобы замечены вооруженные мужчины.

Сообщения вызвали панические настроения среди пользователей соцсетей и в мессенджерах.

Как объяснили агентству в пресс-службе УМВД России по Казани, рядом с детским садом сегодня утром работали сотрудники службы отлова собак.

«В полицию поступило сообщение от бдительных казанцев. Полицейские выехали на место, проверили информацию. Как оказалось, поблизости с детсадом работали сотрудники службы отлова собак, у них при себе было ружье, которое стреляет дротиками со снотворным», – добавили в УМВД России по Казани.

Именно их горожане приняли за вооруженных злоумышленников. Никаких поводов для паники в связи с этой ситуацией, заверили в ведомстве, у казанцев нет.