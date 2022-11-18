Сотрудников Росреестра Татарстана обучили работе с беспилотниками

Сотрудники Росреестра Татарстана обучились работе с беспилотными летательными аппаратами для повышения эффективности контроля за использованием и охраной земель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря использованию беспилотников у государственных инспекторов по использованию и охране земель появилась возможность обследовать труднодоступные земельные участки и территории.

По словам заместителя руководителя Росреестра Максима Смирнова, обучение сотрудников территориальных органов Росреестра эксплуатации беспилотных воздушных судов способствует вовлечению в оборот неиспользуемых земель.

«Основной целью проводимой в настоящее время реформы контрольной деятельности являются мероприятия по внедрению дистанционных методов надзора, в том числе профилактики правонарушений. Использование беспилотных летательных аппаратов <…> позволяет дистанционно получать актуальные пространственные данные и на их основе делать выводы о наличии или отсутствии нарушений требований законодательства при использовании земельных участков», — пояснил федеральный чиновник.