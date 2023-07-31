Сотрудников «Нижнекамскнефтехима» и врачей Нижнекамска обучили оказанию первой помощи

В случае экстренной ситуации правильно оказанная первая помощь может спасти человеку жизнь. Поэтому важно обладать навыками ее оказания, особенно сотрудникам службы охраны труда и промышленной безопасности предприятий, отмечает главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации Леонид Дежурный. О тонкостях оказания первой помощи пострадавшим он рассказал сотрудникам «Нижнекамскнефтехима» и медработникам нижнекамских лечебных учреждений.

За два дня Дежурный провел четыре лекции для сотрудников «Нижнекамскнефтехима», медицинских работников Нижнекамской ЦРМБ и санатория-профилактория «Корабельная роща», а также он встретился с работниками детского оздоровительного лагеря «Юность».

Умение оказывать первую помощь — это важный вопрос для сотрудников такого большого предприятия, как «Нижнекамскнефтехим», отметил руководитель функции Медицинская безопасность СИБУРа Александр Гребенюк, открывая цикл встреч с экспертом.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Правильно оказанная помощь не только спасет жизнь, но и снизит временную нетрудоспособность человека, — добавил он. — Сотрудники службы охраны труда и промышленной безопасности предприятия должны не только владеть навыками оказания первой помощи, но и периодически освежать знания. Это необходимо для обеспечения безопасной работы предприятия. Конечно, мы понимаем, как важны такие встречи и для медицинских работников, которые по долгу службы владеют необходимыми навыками, но которым тоже необходимо освежать знания».

Скорая помощь на экстренный вызов по стандарту должна приехать за 20 минут, однако у пострадавшего может не быть и этого времени, отметил Леонид Дежурный. «Человек должен дожить до приезда медицинских работников, поэтому тот, кто оказывается рядом, является первым звеном в цепочке выживания, — подчеркнул он. — Главная задача не дать человеку умереть и как можно быстрее оказать помощь».

Эксперт напомнил, что Минздрав РФ установил состояния, при которых каждый может помочь пострадавшему человеку до приезда бригады скорой помощи. Список состоит из 8 пунктов — это отсутствие сознания, дыхания и сердцебиения, травмы, наружные кровотечения, инородные тела в верхних дыхательных путях, отравления, ожоги и обморожения.

Прежде чем оказывать помощь в экстренной ситуации, следует сначала убедиться, что вам ничего не угрожает, отметил Дежурный. Для проверки сознания он предложил потормошить пострадавшего за плечи. После проверки дыхания можно приступать к сердечно-легочной реанимации. Участники занятий отработали этот комплекс на манекене.

Кроме того, Дежурный продемонстрировал речевые модули, напомнил о нормативных актах, а также развеял некоторые мифы. В частности, о том, что если во время оказания помощи вдруг получится навредить человеку, то за это грозит уголовная ответственность. По словам внештатного специалиста Минздрава, за последние 25 лет не зарегистрировано ни одного подобного случая, даже если помощь не увенчалась успехом.

«Человеку, у которого остановилось дыхание и сердцебиение, хуже уже не будет. И мы должны хотя бы попытаться помочь, — подчеркнул он. — В этом случае сломанное во время сердечно-легочной реанимации ребро лучше, чем летальный исход».

После лекций эксперт побеседовал со слушателями. Так, ведущий инженер по охране труда и промышленной безопасности «Нижнекамскнефтехима» Надежда Петрова призналась, что ей не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда нужно оказывать первую помощь, однако рассказала о своей подруге, которая помогла человеку, упавшему в обморок на свадьбе друзей.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«До сих пор она очень гордится, что спасла жизнь, — рассказала она. — Каждому важно иметь представление, как в таких случаях необходимо действовать. И поэтому лекция для нас была очень полезной и интересной».

Петрова особенно оценила развенчание мифов о первой помощи. «Где-то читала — чтобы пострадавший не задохнулся, его язык нужно приколоть булавкой к воротнику. Как раз об этом и сказал Леонид Георгиевич — так делать категорически нельзя. А потом еще показал, как правильно запрокинуть голову человека, чтобы помочь ему, а самое главное — не навредить», — поделилась она впечатлениями от занятия.

Медработники признаются, что им тоже важно освежать знания, особенно тем, кто не работает по оказанию неотложной помощи. Этим летом все сотрудники Центров здоровья, которые расположены на территории «Нижнекамскнефтехима», прошли очередное обучение по оказанию помощи.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«К счастью, на производстве нам не приходилось проводить сердечно-легочную реанимацию, — рассказала заведующая отделением цеховой медицины Ольга Зуева. — Умение оказывать помощь очень важное, ведь никогда не знаешь, как повернется жизнь. Если рядом нет медицинского работника, то нужно хотя бы попытаться. Поэтому каждому важно знать элементарные и простые правила. Дай бог, чтобы эти знания никогда не пригодились, но, возможно, они помогут спасти чью-то жизнь».

Главный врач НЦРМБ Руслан Валеев отметил интересную, «классную» подачу информации, подчеркнув, что полученные знания важны для любого человека независимо от того, носит он белый халат или нет.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«В рутине, в обыденности даже врачи в критической ситуации могут растеряться и что-то забыть, — отметил он. — В нашей команде в этом направлении ведётся постоянная работа. Сейчас наша больница готовится к добровольной сертификации Росздравнадзора и в рамках этой сертификации нам необходимо обучить весь персонал правилам оказания первой помощи».