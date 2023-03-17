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Происшествия 17 марта 2023 16:20

Сотрудников исполкома Нижнекамска подозревают в афере с вывозом мусора на 1,1 млн рублей

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Против неустановленных лиц из числа сотрудников исполкома Нижнекамского района и сотрудников МУП «Комплексное предприятие благоустройства Нижнекамска» возбуждены уголовные дела о мошенничестве, служебном подлоге и превышении должностных полномочий, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в 2022 году исполком и организация по благоустройству заключили контракт на сумму 10 млн рублей, согласно которому должен был быть вывезен строительный мусор, а затем привезен на место грунт и посеяна трава.

Неустановленные лица из МУП подготовили поддельные документы о выполненных работах и направили их заказчику, а должностные лица исполкома их приняли.

В итоге на счет МУП перечислили деньги в соответствии с условиями контракта, однако мусор убран так и не был. В итоге из бюджета оказались похищены не менее 1,1 млн рублей. Точный размер ущерба устанавливается.

В данный момент правоохранители проводят расследование.

#Мошенничество #исполком нижнекамска
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