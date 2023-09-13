Сотрудников филиала АО «Татмедиа» навестил боец из зоны спецоперации

Фото: Лейсан Галиева

Сегодня в гостях коллектива филиала АО «Татмедиа» «Нурлат-информ» побывал военнослужащий Аркадий с позывным Казначей.

В отпуск боец приехал несколько дней назад, прослужив в зоне СВО девять месяцев. Он мобилизовался в октябре прошлого года и после прохождения боевого слаживания в Казани отправился служить.

Работники «Нурлат-информа» с первого дня службы следили за судьбой Казначея: здесь веб-редактором работает его тетя Лилия Исаенкова. Не было и дня, чтобы главный редактор — руководитель филиала, журналисты, верстальщики газеты, видеоператоры телевидения не интересовались его делами.

Летом по просьбе тети нурлатские волонтеры движения «Вкусняшки для Победы» направили именные посылки с сухими супами и реторт-пакетами специально для своего земляка и его товарищей.

На этот раз 25-летний боец побеседовал с журналистами, их очень порадовал его позитивный настрой — улыбка не сходила с лица военнослужащего. В конце встречи коллектив редакции сфотографировался с главным гостем дня, пожелал бойцу успехов и скорейшего возвращения домой с Победой.