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Ру Тат
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Казань
6 февраля 2023  11:54

Сотрудников Департамента по содержанию учреждений соцсферы Казани пересадили на такси

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В прошлом году работники Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани пересели со служебных авто на такси. Это позволило сократить расходы по данной статье на 40%. Такие цифры на деловом понедельнике в мэрии Казани привел директор департамента Петр Королев. 

«В прошлом году с целью оптимизации управленческих расходов наш департамент перешел с использования служебного транспорта на договор со службой такси. Анализ показал, что затраты по данной статье сократились на 40%. При этом мобильность сотрудников увеличилась», – отметил он.

#Деловой понедельник #мэрия казани
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