Сотрудников АО «Татмедиа» поздравили с 19-летием медиакомпании

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Медиахолдинг «Татмедиа» отмечает сегодня свой 19-й день рождения. Праздничное мероприятие в честь годовщины состоялось в здании «Татмедиа».

«"Татмедиа" – это достояние нашей республики. Есть такое выражение, что дороги – это кровеносные сосуды. Но кроме кровеносных сосудов нужны нейронные связи, и мы выполняем такую роль. Каждый филиал соединяется в единый механизм, и головной мозг находится здесь, в этом здании. Благодаря этому механизму республика функционирует как единый организм, и вы своей каждодневной работой вносите свой вклад», – поздравил заместитель руководитель РА «Татмедиа» Ильдар Миргалимов.

Заместитель руководитель РА «Татмедиа» Ильдар Миргалимов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Работников медиакомпании также поздравил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«У нас огромная богатая история, есть журналы и газеты, которым более ста лет, и огромное количество людей в течение ста лет создавали наше предприятие. Но самое главное, у нас есть понимание будущего, и есть системная работа по строительству этого будущего», – сказал Садыков.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Впереди, добавил Садыков, компанию ждет новый и интересный цифровой мир, и в этом направлении нужно развиваться всем сотрудникам. Так, на прошлой неделе в Нижнекамске прошел Фестиваль новых медиа, где отметили лучших сотрудников в номинациях «Личный бренд», «Эффективная графика», «Вирусный ролик» и «AI-журналистика».

«В таком формате мы будем работать», – сказал Садыков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для сотрудников организации исполнили свои композиции Гульназ и Ильсур Шарипжановы. Затем состоялся розыгрыш призов среди сотрудников «Татмедиа».

Медиахолдинг АО «Татмедиа» был образован 1 октября 2007 года указом первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

На сегодняшний день в «Татмедиа» входят 66 филиалов. Издания работают в формате мультимедийности и активно продвигаются в социальных сетях. Газеты и журналы выходят на четырех языках: русском, татарском, чувашском и удмуртском. В холдинге насчитывается почти 1,5 тыс. сотрудников.