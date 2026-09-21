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Происшествия 21 сентября 2026 19:22

Сотрудников «Алабуга Девелопмент» задержали за получение взятки 20 млн

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Сотрудников предприятия «Алабуга Девелопмент» задержали за получение взятки 20 млн.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, руководитель фирмы «РСК «Тилар»» передал взятку 20 млн рублей должностным лицам «Алабуга Девелопмент» за помощь в получении тендера на строительство на территории особой экономической зоны.

Как стало известно «Татар-информу», речь идет о двух контрактах на сумму почти 1,5 млрд рублей. Первый контракт оценивается в 900 млн, второй – почти в 500 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Трое задержанных взяты под стражу.

#уфсб россии по рт #взятка
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