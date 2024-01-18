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В заказнике «Спасский» раскрыли подробности спасения енотовидной собаки
Енотовидную собаку спасли от стаи бездомных псов в поселке Приволжский Спасского района Татарстана. Помогли животному специалисты заказника «Спасский» и Госкомитета РТ по биоресурсам.
«В зимний период енотовидные собаки обычно неактивны. Возможно, животное вылезло из норы, потому что ему не хватило корма. Они часто встречаются в лесах. Вероятно, в поселок енотовидную собаку загнали поселковые собаки», – сообщил «Татар-информу» руководитель государственного природного заказника «Спасский» Александр Клещев.
После ветеринарного осмотра животное выпустили в лесной массив.
Государственный инспектор в области охраны окружающей среды заказника «Спасский» Любовь Мурзак добавила, что с енотовидной собакой встречается впервые. О происшествии специалистам заказника сообщили очевидцы. Люди вовремя вмешались и защитили дикое животное.
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