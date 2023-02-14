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Сотрудники «Волжских просторов» поучаствовали в акции «Рыбе – быть!» и пробурили 40 лунок
Сотрудники природного заказника «Волжские просторы» приняли участие в природоохранной акции «Рыбе – быть! (Балык – Булсын!)». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
«Своевременное проведение профилактических мероприятий по бурению лунок и майн обеспечивает дополнительное количество кислорода в воде и позволяет сохранять рыбные запасы в водоемах», – отметили в ведомстве.
Для подачи кислорода подводным обитателям биологи пробурили 40 лунок вдоль береговой линии, а чтобы лунки не замерзли, вставили в них пучки камыша.
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