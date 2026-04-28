Сотрудники Водоканала устранили почти 400 засоров за прошедшую неделю

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За прошедшую неделю сотрудники Водоканала ликвидировали 386 засоров на сетях водоотведения и устранили 44 течи на водопроводе. На 12 объектах работы провели без отключения воды, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В предприятии напомнили, что сбрасывать посторонние предметы в канализацию запрещено, так как это нарушает правила эксплуатации жилого фонда. В системе водоотведения допускаются только отходы жизнедеятельности человека и животных (за исключением наполнителя для туалета животных), а также душевые, кухонные и стоки от стиральных машин.

При обнаружении засора на наружных сетях можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону +7 (843) 231-62-60. Все заявки обрабатываются в порядке очереди.