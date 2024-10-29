Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в РТ отметили профессиональный праздник

Фото: Управление Росгвардии по Республике Татарстан

В Татарстане служащие подразделений вневедомственной охраны Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник. Эта служба была основана 72 года назад с целью охраны объектов народного хозяйства и государственных учреждений.

В настоящее время в регионе действуют 29 филиалов управления, а также функционирует сеть из 41 пункта централизованной охраны. Согласно информации ведомства, УВО Татарстана является одним из передовых среди аналогичных управлений как в Приволжском округе Росгвардии, так и в России в целом.

Фото: Управление Росгвардии по Республике Татарстан

Сегодня средствами технической охраны защищается более 15,5 тысяч объектов и свыше 34,700 мест проживания граждан. Охраняются 272 автомобиля с использованием системы противоугонной защиты «АВО». С начала года группы задержания обработали более 39 тысяч сигналов тревоги с охраняемых объектов.

Более 46 тысяч раз мобильные патрули выезжали по запросам дежурных частей территориальных органов внутренних дел. Выявлено свыше 240 преступлений, среди которых кражи, грабежи и убийства. Росгвардия активно помогала в задержании разыскиваемых граждан и составила около 1200 протоколов за административные нарушения. Благодаря их работе не произошло ни одной кражи с охраняемых объектов.

Фото: Управление Росгвардии по Республике Татарстан

В процессе подготовки к саммиту БРИКС сотрудники вневедомственной охраны проверили антитеррористическую защищенность задействованных в организации саммита объектов и обеспечили безопасность медицинского учреждения, подготовленного для обслуживания участников саммита.