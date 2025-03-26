Сотрудники Управления Росприроднадзора по РТ перевезли медведицу в московский зоопарк

В перевозке бурой медведицы в ее новый постоянный дом приняли участие инспекторы Управления Росприроднадзора по РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили в ведомстве.

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

«Хищница в раннем возрасте в Нижневартовске попала в неволю к человеку, который не смог обеспечить ей достойные условия жизни. В 2022 году мы изъяли животное у нерадивого хозяина», – сообщили в Управлении Росприроднадзора.

Пока шли судебные разбирательства, медведица жила на передержке в ООО «Хузангаевское» в Татарстане, на территории которого есть небольшой зоопарк. О животном хорошо заботились: медведица выглядит ухоженной и здоровой. Теперь спорные вопросы разрешились, и косолапая переехала в московский зоопарк.