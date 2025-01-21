news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 21 января 2025 18:58

Сотрудники Управления по конвоированию по РТ отметили свой профессиональный праздник

Скопировать ссылку

Свой профессиональный праздник отметили сотрудники Управления по конвоированию УФСИН России по Республике Татарстан.

В честь 26 годовщины со дня образования подразделений прошло торжественное построение личного состава, на котором заместитель начальника УФСИН Алексей Буренков отметил важность конвойной службы, требующей от сотрудников ответственности при выполнении поставленных задач.

С профессиональным праздником сотрудников поздравил начальник УпоК УФСИН России по Республике Татарстан Адель Шакиров. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Управления по конвоированию.

За достижение высоких показателей лучшим сотрудникам подразделения вручили награды.

Молодые сотрудники дали торжественную клятву достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100