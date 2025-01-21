Сотрудники Управления по конвоированию по РТ отметили свой профессиональный праздник

Свой профессиональный праздник отметили сотрудники Управления по конвоированию УФСИН России по Республике Татарстан.

В честь 26 годовщины со дня образования подразделений прошло торжественное построение личного состава, на котором заместитель начальника УФСИН Алексей Буренков отметил важность конвойной службы, требующей от сотрудников ответственности при выполнении поставленных задач.

С профессиональным праздником сотрудников поздравил начальник УпоК УФСИН России по Республике Татарстан Адель Шакиров. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Управления по конвоированию.

За достижение высоких показателей лучшим сотрудникам подразделения вручили награды.

Молодые сотрудники дали торжественную клятву достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну.