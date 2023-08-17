Сотрудники УФСИН задержали сбежавшую челнинку, которую приговорили к 7 годам за наркотики

Сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан задержали преступницу, которая находилась в федеральном розыске. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, 39-летняя жительница Набережных Челнов обвинялась в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических средств и была приговорена судом к 7 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Однако, в суд челнинка не явилась и была объявлена в федеральный розыск.

15 августа сотрудники УФСИН вместе с коллегами из МВД задержали преступницу.