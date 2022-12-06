Сотрудники УФСИН задержали более 20 татарстанцев, которые бегали от наказания

В УФСИН России по Татарстану прошла оперативно-профилактическая операция «Розыск», во время которой сотрудники отделения розыска ведомства задержали 24 татарстанцев, которые скрывались от отбывания своего наказания.

Фото: УФСИН России по РТ

Среди них четверо не явились за предприсанием о самостоятельном следовании в колонию-поселение, трое не прибыли для наказания в колонию-поселение, шестеро уклонялись от принудительных работ. Кроме того, были и те, кто скрывался от контроля уголовно-исполнительных инспекций, как сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.