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Ру Тат
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Происшествия
6 декабря 2022  16:15
Павел Климчак

Сотрудники УФСИН задержали более 20 татарстанцев, которые бегали от наказания

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В УФСИН России по Татарстану прошла оперативно-профилактическая операция «Розыск», во время которой сотрудники отделения розыска ведомства задержали 24 татарстанцев, которые скрывались от отбывания своего наказания.

Фото: УФСИН России по РТ

Среди них четверо не явились за предприсанием о самостоятельном следовании в колонию-поселение, трое не прибыли для наказания в колонию-поселение, шестеро уклонялись от принудительных работ. Кроме того, были и те, кто скрывался от контроля уголовно-исполнительных инспекций, как сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Фото: УФСИН России по РТ

 

#УФСИН по РТ
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