Сотрудники УФСИН по РТ сдали кровь в преддверии всероссийского Дня донора

В преддверии Национального Дня донора в России, который отмечается 20 апреля, сотрудники УФСИН России по РТ впервые централизовано сдали кровь в Республиканском центре крови Минздрава Татарстана. Всего работники ведомства сдали в общей сложности 9 литров крови. Многие из них стали донорами впервые.

Фото: УФСИН России по РТ

«Участие в акции, приуроченной к Национальному дню донора крови в России, было добровольным и организовано по инициативе сотрудников ведомства, многие из которых сдают кровь регулярно. Среди наших сотрудников есть и почётные доноры. Принимая участие в таких мероприятиях, мы надеемся, что сможем спасти чью-то жизнь», – рассказала начальник пресс-службы ведомства Лэйла Садреева.

Фото: УФСИН России по РТ

Перед донацией сотрудников УФСИН осмотрели врачи, а также провели лабораторные исследования на группу крови и уровень гемоглобина. К сдаче допустили всех, как уточняют в пресс-службе УФСИН России по РТ.