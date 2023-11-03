Сотрудники УФСИН по РТ продлили условное заключение 87 нарушителям испытательного срока

На территории Татарстана завершилась профилактическая операция «Условник», нацеленная на стабилизацию обстановки в регионе и профилактику повторной преступности среди состоящих на учетах в ОВД и УИИ лиц.

Совместно с МВД, в операции приняли участие порядка 800 сотрудников УФСИН России по РТ.

Фото: © УФСИН России по РТ

Было проведено порядка 300 целевых рейдов, в процессе которых заключенным условно вынесли 147 официальных предупреждений о недопустимости антиобщественного поведения.

Фото: © УФСИН России по РТ

Кроме того, было проведено порядка 8,5 тысячи профилактических бесед, а также подготовлено 87 материалов в суд на возложение дополнительных обязанностей и продление испытательного срока.