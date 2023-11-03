Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сотрудники УФСИН по РТ продлили условное заключение 87 нарушителям испытательного срока
На территории Татарстана завершилась профилактическая операция «Условник», нацеленная на стабилизацию обстановки в регионе и профилактику повторной преступности среди состоящих на учетах в ОВД и УИИ лиц.
Совместно с МВД, в операции приняли участие порядка 800 сотрудников УФСИН России по РТ.
Было проведено порядка 300 целевых рейдов, в процессе которых заключенным условно вынесли 147 официальных предупреждений о недопустимости антиобщественного поведения.
Кроме того, было проведено порядка 8,5 тысячи профилактических бесед, а также подготовлено 87 материалов в суд на возложение дополнительных обязанностей и продление испытательного срока.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников