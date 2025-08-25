Сотрудники УФСИН по РТ приняли участие в патриотическом забеге

Сотрудники УФСИН России по РТ приняли участие в патриотическом забеге в парке имени Горького в Казани. Мероприятие приурочили ко Дню Государственного флага РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники пенитенциарного ведомства вместе с другими спортсменами пробежали пять километров в цветах российского триколора.

Фото: УФСИН по РТ

Мероприятие организовала автономная некоммерческая организация по развитию спорта «5 верст», в которой в качестве волонтера состоит инспектор отделения профессиональной и служебной подготовки отдела кадров УФСИН России по РТ Ренат Галиев.