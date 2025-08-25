news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 августа 2025 10:35

Сотрудники УФСИН по РТ приняли участие в патриотическом забеге

Читайте нас в
Телеграм

Сотрудники УФСИН России по РТ приняли участие в патриотическом забеге в парке имени Горького в Казани. Мероприятие приурочили ко Дню Государственного флага РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники пенитенциарного ведомства вместе с другими спортсменами пробежали пять километров в цветах российского триколора.

Фото: УФСИН по РТ

Мероприятие организовала автономная некоммерческая организация по развитию спорта «5 верст», в которой в качестве волонтера состоит инспектор отделения профессиональной и служебной подготовки отдела кадров УФСИН России по РТ Ренат Галиев.

#УФСИН по РТ #день флага россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

24 августа 2025
Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

24 августа 2025