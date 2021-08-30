Сотрудники УФСИН по РТ подарили будущим первоклассникам подарки и провели конкурсы

В преддверии Дня знаний в Межрегиональном учебном центре УФСИН России по РТ состоялся «День первоклассника» с участием сотрудников ведомства и их детей.

Для гостей праздника подготовили насыщенную программу: выступления участников художественной самодеятельности ведомства и приглашённых артистов цирковой студии «Амплуа», а также сотрудников-кинологов со служебными собаками.

Кроме того, во время праздника были проведены различные конкурсы: бег в мешках, перетягивание каната, дартс и множество других. Была организована семейная эстафета «Папа, мама, я – дружная семья», которую участники проходили всей семьей. Победителем эстафеты стала семья Меньшовых, выступавшая за ИК №10.

Будущим первоклассникам вручили различные подарки, в том числе канцелярские принадлежности, как уточнили в пресс-службе УФСИН России по РТ.