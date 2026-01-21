Сотрудники УФСБ задержали казанца, поджигавшего оборудование сотовых компаний

В Татарстане сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму МВД РТ задержали казанца, поджигавшего оборудование сотовых компаний, сообщили УФСБ России по РТ.

Как выяснилось, для дестабилизации деятельности органов власти он поджег базовую станцию, климатический шкаф и кабель заземления сотовых компаний.



По информации МВД по РТ, в начале декабря в одном из мессенджеров 37-летнему мужчине поступило предложение подзаработать. По словам «нанимателя», нужно было поджигать оборудование операторов сотовой связи, чтобы они якобы получили страховые выплаты. За каждый факт поджога с видеоподтверждением, мужчина должен был получать по 40 тысяч рублей.

Как выяснилось позже, мужчина осознавал противоправность действий, но все равно согласился их выполнять ради денег.

В отношении 37-летнего задержанного и неустановленных лиц возбуждены уголовные дела по статье «Террористический акт». Позднее в МВД установили причастность обвиняемого к еще двум подобным поджогам.