Сотрудники УФСБ поймали челнинца, передававшего Украине данные о военных объектах

Житель Набережных Челнов передавал представителям Службы безопасности Украины (СБУ) данные о военных объектах. Ему объявлено официальное предостережение по делу о шпионаже. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.

«Житель города Набережные Челны установил на конфиденциальной основе контакт с представителем СБУ, от которого получил задание по сбору информации об объектах военно-промышленных комплексов на территории республики», – сообщили в ведомстве. Отмечается, что данные, переданные СБУ, были собраны из публикаций СМИ и носили общеизвестный характер.

В итоге челнинцу объявили официальное предостережение о «недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей «Государственная измена в форме шпионажа».