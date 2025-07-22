Сотрудники УФСБ по Татарстану задержали мужчин, готовивших теракт со взрывчаткой

Сотрудники УФСБ по Татарстану задержали двоих жителей Хабаровского края, причастных к оказанию содействия спецслужбам Украины в проведении диверсий и терактов на территории России.

Как рассказали «Татар-информу» в УФСБ России по РТ, мужчины, желая получить гражданство Украины и переехать туда, установили контакт с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Они получили от представителя ГУР координаты оборудованного тайника, в котором нашли взрывчатку и составные части самодельного взрывного устройства для совершения теракта на территории России.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена в форме оказания иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации», «Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».