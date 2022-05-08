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Происшествия
8 мая 2022  10:33
Павел Климчак

Сотрудники УФСБ по Татарстану поздравили с праздником Победы ветерана войны

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Сотрудники Управления ФСБ России по РТ в преддверии празднования Дня Великой Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Галимьяна Мустафина, вручили ему памятные подарки и пожелали крепкого здоровья.

 

Фото: пресс-служба УФСБ России по РТ 

В свою очередь, Галимьян Рахимьянович рассказал гостям о своей службе в период боевых действий. День Победы он встретил в Кенигсберге, после чего еще до 1947 года участвовал в войне с Японией. Затем он более 30 лет служил в пограничных войсках КГБ СССР.

#УФСБ РФ по РТ #ветераны войны
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