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Общество
27 сентября 2022  19:12

Сотрудники «Татмедиа» победили во Всероссийском конкурсе Форума современной журналистики

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Представители СМИ, входящих в холдинг «Татмедиа», заняли призовые места на Всероссийском творческом конкурсе XXVI Форума современной журналистики «Вся Россия — 2022». Так, первое место в номинации  «Лучшая операторская работа / Работа фотографа» присудили сотруднику «Нижнекамск-Информ» Евгению Лызаеву за работу над фильмом «Вяземский котел». В номинации «Спецпроект/акция года» лучшей стала редактор журнала «Татарстан» Татьяна Вафина. Победу ей присудили за спецвыпуск «Описывать бесцельно – надо читать».

Напомним, ранее на полях форума также отметили автора проекта «Снег Медиа» Равиля Мукменова, который оказался среди 10 лучших журналистов страны.

XXVI Форум современной журналистики «Вся Россия — 2022» будет проходить до 28 сентября. В этом году мероприятие соберет более 1 тыс. журналистов не только из России, но и из Индии, Сербии. Кроме того, в этом году форум впервые посетят журналисты из республик Донбасса, ранее отмечал в своем приветствии Президент РФ Владимир Путин

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