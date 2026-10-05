Сотрудники «ТАТМЕДИА» и «Идел-пресс» привились от гриппа

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Сегодня сотрудники АО «ТАТМЕДИА» и «Идел-пресс» вакцинировались от гриппа.

Вакцинацию провели медики казанской клиники «РЖД-Медицина». Перед прививкой они измерили у пациентов температуру, пульс, сатурацию и артериальное давление.

«Журналисты общаются с большим количеством людей, бывают в разных местах, и, безусловно, находятся в группе риска. Наша задача – защитить их здоровье. На сегодняшний день вакцинация – это лучший способ профилактики гриппа», – отметила главная медицинская сестра клиники «РЖД-Медицина» Марина Соболева.

По ее словам, процедура занимает всего несколько минут, безопасна, а вакцинируемые переносят ее без осложнений.

«Для меня прививка это не форс-мажор. С детства я регулярно это делаю. Прививка от гриппа – это проверенная история. Если есть возможность обезопасить себя от лишних заболеваний, то почему бы не сделать прививку», – рассказал заместитель главного редактора информационного агентства «Татар-информ» Артур Халилуллов.