«Плазма спасает жизни»: сотрудники Татарстанской таможни стали донорами

Сегодня в донорском плазмоцентре «Росплазма» сотрудники Татарстанской таможни сдали компоненты крови в преддверии дня Защитника Отечества.

Из донорской плазмы изготавливают множество препаратов, которые требуются для спасения людей в состоянии шока, при ожогах и для восстановления циркуляции крови. Она также используется для укрепления защитных сил организма в борьбе с заболеваниями и для выработки стойкого барьера против них. Например, при болезнях крови, иммунодефиците и кори.





«Все мы прекрасно знаем, что раньше компоненты крови поставлялись из-за рубежа. На сегодняшний день в России есть спрос на плазму крови, и мы помогаем пополнить количество плазмы. Она нужна для изготовления лекарств и помощи больным. Кровь и плазма, а также лекарства, производящиеся из них, нужны для участников СВО. В прошлом году татарстанская таможня принимала участие в донорской акции. И тогда, и сейчас плазму сдали 40 человек. Все понимают, что это нужно для поддержания военнослужащих и отечественных производителей лекарств. Какой-то боли при сдаче я не испытываю, даже неприятных ощущений нет», – рассказал «Татар-информу» начальник отдела инспектирования таможни РТ Сергей Сергеев.

Руководитель филиала Асия Хусаинова поделилась, что лекарства из плазмы ежедневно помогают спасти десятки тысяч жизней по всей России.

«Из плазмы выделяют альбумины и иммуноглобулины для спасения жизни наших соотечественников. Эти белки наш организм вырабатывает ежедневно, а искуственно их синтезировать невозможно. Поэтому мы нуждаемся в донорах», – рассказала она.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Корреспондент «Татар-информа» решил сдать плазму вместе с сотрудниками таможни. Процедура заняла около 40 минут.

«Перед сдачей плазмы меня обследовал врач. Мне бесплатно измерили рост и вес, провели анализы крови, напоили сладким чаем и угостили печеньем. Процедура, на удивление, оказалась безболезненной», – сообщил корреспондент «Татар-информа» Дмитрий Шатров.