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Происшествия
27 июня 2022  18:15
Павел Климчак

Турецкие рабочие в Нижнекамске снова жалуются на проблемы с зарплатой

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В ряде СМИ появилась информация о том, что турецкие рабочие нижнекамской строительной компании «Гемонт» жалуются на то, что им не выплачивают зарплату.

Городская прокуратура в курсе ситуации с долгами по зарплате в стройфирме. Ведомство принимает все меры, чтобы руководство предприятия выплатило зарплату. Ситуация также находится на особом контроле в надзорном ведомстве республики, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#невыплата зарплаты #Прокуратура
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