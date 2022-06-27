Турецкие рабочие в Нижнекамске снова жалуются на проблемы с зарплатой

В ряде СМИ появилась информация о том, что турецкие рабочие нижнекамской строительной компании «Гемонт» жалуются на то, что им не выплачивают зарплату.

Городская прокуратура в курсе ситуации с долгами по зарплате в стройфирме. Ведомство принимает все меры, чтобы руководство предприятия выплатило зарплату. Ситуация также находится на особом контроле в надзорном ведомстве республики, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.