Сотрудники «Службы-112» из Татарстана отправили гуманитарную помощь в зону СВО

Сотрудники «Службы-112» вместе с волонтерами инициативной группы Татарстана «Своих не бросаем 16» отправили очередную посылку бойцам СВО. В состав гуманитарной помощи вошли медикаменты, жгуты, мешки Амбу, механические тонометры, окклюзионные пластыри и предметы первой необходимости.

Впервые коллектив «Службы-112» отправил посылку для военнослужащих летом 2022 года через Свято-Никольское сестричество милосердия Казани. В набор гуманитарной помощи тогда вошли предметы первой необходимости, термобелье и средства личной гигиены.

Неоднократно сладкие посылки для раненых участников СВО передавались непосредственно в санитарные поезда, проходящие через Казань и Набережные Челны.