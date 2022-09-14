Сотрудники сферы услуг в Казани смогут бесплатно обучиться татарскому языку

Для сотрудников сферы услуг мэрия Казани запускает бесплатные курсы татарского языка. Слушателям могут стать работающие в гостиничном бизнесе, заведениях общественного питания и торговле.

Курсы рассчитаны на два уровня — начинающий и продолжающий. Группа для продолжающих предполагает наличие самых базовых знаний татарского языка, на этих уроках учащиеся будут совершенствовать разговорные навыки.

Занятия планируется начать в октябре, всего программа состоит из 12 уроков, которые включают в себя базовые языковые, грамматические и разговорные основы. Одно занятие продолжается час, по окончании обучения будут вручены удостоверения.

Чтобы записаться, нужно заполнить форму по ссылке.