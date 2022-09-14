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Татарский мир
14 сентября 2022  23:55

Сотрудники сферы услуг в Казани смогут бесплатно обучиться татарскому языку

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Для сотрудников сферы услуг мэрия Казани запускает бесплатные курсы татарского языка. Слушателям могут стать работающие в гостиничном бизнесе, заведениях общественного питания и торговле. 

Курсы рассчитаны на два уровня — начинающий и продолжающий. Группа для продолжающих предполагает наличие самых базовых знаний татарского языка, на этих уроках учащиеся будут совершенствовать разговорные навыки.

Занятия планируется начать в октябре, всего программа состоит из 12 уроков, которые включают в себя базовые языковые, грамматические и разговорные основы. Одно занятие продолжается час, по окончании обучения будут вручены удостоверения. 

Чтобы записаться, нужно заполнить форму по ссылке.

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