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Происшествия 14 ноября 2026 11:05

Сотрудники РЖД получили сроки за злоупотребление полномочиями и ущерб в 393 млн

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Двоих экс-руководителей филиала РЖД Алексея Романова и Сергея Егорова приговорили к 7 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями и ущерб на сумму 383 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

В 2016 году они заключили договор с подрядчиком по укладке путей на одном из участков Красноярской железной дороги и заплатили аванс более 751 млн рублей. Работы подрядчик не выполнил и часть аванса не вернул. Решение о выплате аванса принималось Романовым и Егоровым. После этого против них возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

В конце 2025 года их осудили по этому уголовному делу, однако мужчины подали апелляцию. Тем не менее, приговор был оставлен в силе.

Также с Романова и его родственников было взыскано имущество, полученное коррупционным путем, на сумму более 350 млн рублей.

#Ржд #борьба с коррупцией
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