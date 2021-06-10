Сотрудники РЖД и ГИБДД напомнили водителям Татарстана о безопасности на ж/д переездах

Сегодня на железнодорожном переезде станции Восстание в Казани прошла акция «Остановитесь до переезда!», как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГЖД по Казанскому региону.

Мероприятие направлено на снижение аварийности и нарушений ПДД на железнодорожных переездах. Всего в акции приняли участие 62 машины, водители получили памятки, ручки и наклейки на заднее стекло автомобиля.

В этом мероприятии приняли участие ио замглавы дороги по Казанскому территориальному управлению Евгений Ананьин, главный инженер Юдинской дистанции пути Алексей Киреев, а также сотрудники ГИБДД и волонтеры.

Подобные акции прошли на 49 железнодорожных переездах в Татарстане, Чувашии и Марий Эл.