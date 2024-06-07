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Сотрудники Росгвардии проверяют безопасность детских лагерей в Татарстане
В Татарстане сотрудники лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны Росгвардии по республике проводят проверки обеспечения безопасности детских лагерей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время на территории республики функционируют 125 детских лагерей. Большинство из них оборудованы кнопками тревожной сигнализации Росгвардии.
Накануне представители ведомства посетили с инспекцией детский спортивный лагерь «Молодая гвардия», где на тот момент отдыхали около 280 школьников. Росгвардейцы проверили работоспособность кнопки экстренного вызова патрульного экипажа и алгоритм действий персонала заведения в случае возникновения чрезвычайного происшествия.
После задействования тревожной кнопки вооруженная и экипированная группа задержания вневедомственной охраны в считанные минуты прибыла на объект. При этом, конечно, сразу выяснилось, что сработка учебная. Проверяющий сделал необходимые записи в бортовой журнал, и экипаж вернулся на маршрут патрулирования.
«Прежде всего, мы просматриваем лицензии на осуществление физической охраны объекта, изучаем должностные инструкции и удостоверения частных охранников, их форменное обмундирование и другую документацию. В результате проверок, проведенных с начала сезона работы детских оздоровительных лагерей, существенных недостатков не выявлено», – пояснил инспектор Марат Валиуллов.
Как показала проверка, проинспектированный детский спортивный лагерь соответствует нормам безопасности, предъявляемым к объектам с массовым пребыванием детей.
Такие проверки сотрудники Росгвардии в Татарстане планируют проводить до окончания летней кампании.
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